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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلي اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يستعيد التوازن الأفريقي بثنائية في الهلال بدوري الأبطال
فاز الاهلي بهدفين لهدف على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
سجل ثنائية الاهلي سجلها حسين الشحات ورمضان صبحي في الشوط الأول فيما سجل أطهر الطاهر في الثواني الأخيرة للهلال ، وبذلك يحصد الاهلي أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بعدما خسر من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى الجمعة الماضية.
طاقم تحكيم مباراة الاهلي والهلال يعاين ملعب السلام
حرص طاقم تحكيم مباراة الاهلى والهلال السوداني على مُعاينة ملعب السلام الذي يستضيف اللقاء في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بمجرد الوصول لأرض الملعب.
على لطفى ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافى من إجهاد الخلفية فى الأهلى
بدأ على لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من الإجهاد فى العضلة الخلفية.
يبدأ محمود متولى مدافع الأهلى الاثنين المقبل تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، وذلك بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى.
وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية فى الجيم على أن يبدأ الاثنين المقبل مرحلة الجرى حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.
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