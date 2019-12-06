شكرا لقرائتكم وكيل حمدى النقاز يفسد أولى صفقات الأهلى فى يناير لصالح الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كعادة السباق الأزلى بين القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك، دخل مسئولو القلعة البيضاء على خط المفاوضات المباشرة مع عمرو نعمان "عمورى" صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا للشباب، والذى كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل اسمه كأول صفقا للقلعة الحمراء بانتقالات يناير.

وشهدت الساعات الأخير ترشيح اسم اللاعب على مسئولى الزمالك، عن طريق وكيل التونسى حمدى النقاز، الذى اجتمع بمسئولى الأبيض لحل أزمة المحترف التونسى، وأثناء الحديث، اقترح الوكيل التفاوض مع الموهبة الشابة قبل إتمام الأهلى لإجراءات التعاقد معه، مشيدا بإمكانيات اللاعب، ومدى الاستفادة التى سيحققها الظافر بجهوده فى الفترة المقبلة.

كان مسئولو النادي الأهلي قد حصلوا فى سرية تامة علي توقيع عمرو نعمان الشهير بـ"عموري" هداف وصانع ألعاب فريق سيراميكا، والذي يلعب مع فريق الشباب والفريق الأول.

Advertisements

وسبق لمسئولي النادي الأهلي، الحصول على توقيع عمرو نعمان على استمارة رغبة للانتقال للقلعة الحمراء، قبل انتقاله لصفوف نادي سيراميكا مقابل 250 ألف جنيه رغم أنه مواليد 2000 .

وشهدت الأيام الماضية، إقامة مباراة ودية بين فريقي الأهلي وسيراميكا مواليد 1999، والتى شارك فيها عموري وتألق بشدة بعدما نجح في إحراز هدف وصناعة آخر والتسبب في ركلة جزاء وطرد أحد مدافعى الأحمر.