شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رسائل من جماهير الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير النادي الأهلي، عددآ من الهتافات قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب السلام، ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وجاءت أبرز الهتافات: -افهم بقى يا عم.. جمهور الأهلي أهم

-حسن حمدي قول للخطيب.. جمهور الأهلي أحسن لعيب

-جمهور الأهلي كبير.. والكرة للجماهير كان الأهلى خسر مباراته الأولى فى دورى المجموعات الافريقي أمام النجم الساحلي بهدف نظيف.

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