شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل محمد إيهاب ويؤكد له توفير الدعم لاعباً أو مدرباً لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة اللاعب محمد إيهاب لاعب المنتخب المصرى لرفع الأثقال.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع لاعبي المنتخبات الوطنية فى مختلف اللعبات وفى مقدمتهم اللاعبين الذين رفعوا علم مصر وحققوا ميداليات ومراكز متقدمة فى البطولات العالمية والدورات الأوليمبية وذلك من خلال التنسيق والرقابة والمتابعة لأداء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية.

وأكد أشرف صبحى للاعب المنتخب المصرى لرفع الأثقال أن الوزارة ستقدم له كل الدعم الممكن خلال الفترة المقبلة سواءً كان لاعباً أو مدرباً أو شريكاً أساسياً في منظومة رياضة رفع الأثقال المصرية.

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وكشف وزير الرياضة للاعب محمد إيهاب أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بالجهاز الفني للمنتخبات الوطنية المصرية لرفع الأثقال، فضلاً عن عمله ضمن المنظومة الفنية التى تدير المشروع القومى للناشئين والموهبة الذى تنفذه الوزارة فى مختلف اللعبات ومنها رفع الأثقال.

وصرح صبحي أن الوزارة ستوفر للاعب وغيره من لاعبي رفع الأثقال جميع الفرص للتدريب والتأهيل فى مختلف مجالات التغذية والمنشطات وعلم التدريب الرياضي وسيتم إقامة معسكرات تدريبية وتأهيلية لهم خارج مصر.

ومن جانبه، توجه اللاعب محمد إيهاب بالشكر لوزير الشباب والرياضة على وقوفه إلى جانبه منذ بداية المشكلة وحتى الآن، مثنياً على الجهود التى بذلتها الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية لحل المشكلة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة علمية تختص بدراسة كيفية تقديم الدورات التدريبيه والتأهيلية المختلفة لبطل مصر في رفع الأثقال اللاعب محمد إيهاب، فضلاً عن استكمال دراسته العلمية الرياضية كمشروع قومى للوزارة لإعداد مدربين وطنيين لرفع الأثقال يتم إعدادهم بشكل علمى ومنهجي.