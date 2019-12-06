شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم نادي الإسماعيلي، باهر المحمدي قائد الفريق، وأسامة إبراهيم ومحمود عبدالعاطي «دونجا»، تدريبات تأهيلية خلال المران الختامى للفريق استعدادًا لمواجهة الإعلاميين، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يعانى الثلاثي من إصابات خفيفة تعرضوا خلال مواجهة طنطا الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المحلي.
وتعرض المحمدي لشد خفيف في العضلة الضامة، فيما إبراهيم ودونجا لشد في العضلة الأمامية.
وأدى الثلاثي تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب قبل أن يتم استكمال تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبي.
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