شكرا لقرائتكم الإسماعيليى يخسر جهود أبو اليزيد أمام الإعلامينن فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخضع اللاعب لاختبار طبى مساء اليوم خلال المران الختامى قبل أن يفشل فى اجتيازه. ويعانى المدافع القادم من الداخلية من الإصابة بالعضلة الخلفية قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف سعيا لاستعادة جاهزيته مجددا. فيما خاض ثلاثى الإسماعيلى باهر المحمدى قائد الفريق وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا تدريبات تأهيلية خلال المران الختامى. Advertisements ويعانى الثلاثى من إصابات خفيفة تعرضوا خلال مواجهة طنطا الأخيرة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الخامسة المؤجلة من عمر مسابقة الدورى المحلى. وتعرض المحمدى لشد خفيف فى الضامة وإبراهيم ودونجا لشد فى الامامية. وأدى الثلاثى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب قبل أن يتم استكمال تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الطبى.

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