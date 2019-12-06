شكرا لقرائتكم بيليرين يشعر بخيبة أمل بسبب أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى هيكتور بيليرين مدافع أرسنال خيبة أمل شديدة إزاء استمرار النتائج المتواضعة للفريق بالهزيمة على ملعبه أمام برايتون 1 - 2 مساء الخميس في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان أرسنال قد أعلن رحيل أوناي إيمري عن منصب المدير الفني بسبب سوء النتائج وأسند مهمة الفريق بشكل مؤقت إلى فريدي ليونغبرغ.

وتحت قيادة المدرب المؤقت، تعادل أرسنال مع نورويتش سيتي 2 - 2 مساء الأحد ثم خسر على ملعبه أمام برايتون يوم الخميس، ليظل رصيد أرسنال خاليا من الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في الدوري والتاسعة في كل المسابقات.

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وقال بيليرين: لا أعرف ماذا أقول، لدي شعور بأن أي شيء نقدمه لا يؤتي ثماره، لا أستطيع الحديث.

وعلى الجانب الآخر، أبدى غراهام بوتر سعادة بالغة بعدما قطع فريقه سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وحقق انتصارا ثمينا على ملعب أرسنال.

وقال بوتر: لدينا الكثير من الإمكانيات والشجاعة، إنني فخور للغاية، هي ليلة رائعة بالنسبة لنا.