شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك عندما يواجه منافسيه باستاد السلام؟.. كبوة وحل أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد الأهلى "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، لتعويض هزيمته فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد، وتذيل الأبيض المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما احتل الفريق الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

وشهد استاد السلام قبل تحويله إلى ستاد الأهلى إقامة عدد من مباريات الزمالك، سواء على مستوى بطولة دورى أبطال أفريقيا أو الدورى الممتاز، ويرصد ”الخليج 365” نتائج الأبيض التى تحققت عندما واجه منافسيه على هذا الملعب قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى..

- الزمالك يُعانى فى الدورى على استاد السلام

الزمالك خاض 4 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز على استاد السلام، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها.

البداية كانت أمام مصر للمقاصة فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد زيزو.

ثم تعادل الزمالك مع إف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

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ثم فاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وأخيرًا هُزم الزمالك من إنبى بهدفين مقابل هدف، فى منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وإجمالا احتل الزمالك المركز الخامس بترتيب الدورى الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها، سجل خلالهم 6 أهداف واستقبل 4 أهداف أخرى.

- الخروج من الأزمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي

وفى دورى أبطال أفريقيا، خاض الزمالك مباراة واحدة على استاد السلام أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة المباراة بعدما رفض الفريق السنغالى تغيير ملعب اللقاء وخوضها على استاد برج العرب، بدلا من الموعد المحدد قبلها بإقامتها على بتروسبورت، لتقام بعد إعادتها بالسلام، حيث حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، ليعوض هزيمته فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.