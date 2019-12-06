إحداهما مجانية.. موعد ومعلق والقناتين الناقلتين لمباراة الأهلي والهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يستضيف الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، شقيقه الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا في المباراة التي يحتضنها ملعب الأحمر الجديد (السلام). وتعرض الأهلي لهزيمة مفاجئة هى الأولى لمديره الفني السويسري رينيه فايلر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف فى المباراة التي اقيمت نهاية الشهر الماضي على ستاد رادس الأوليمبي. وتذيع المباراة (قناة بي إن سبورتس) القطرية الناقل الحصري الفضائي للبطولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي. وأعلنت قناة "تايم سبورت" إذاعة المباراة عبر التردد الأرضي بتعلق محمد الكواليني فيما يقود الأستوديو التحليلي تامر صقر ويستضيف ضياء السيد ومحمد يوسف.

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