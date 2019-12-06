مساحته 12.5 فدان ويتزين بجدارية طولها 112 متر.. 8 معلومات عن فرع الأهلي الجديد بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أعلن مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد الأربعاء الماضي الموافقة علي الاستحواذ على نادي طيبة بالأقصر ليتم تجهيزه ليصبح فرعا للنادي بالأقصر بعد التعاون مع شركة استادات.

ويمتلك الأهلي المقر الرئيسي بالجزيرة والذي تبلغ مساحته 18 فدانًا والفرع الأول في مدينة نصر 53 فدانًا والفرع الثالث والأكبر في الشيخ زايد والذي تبلغ مساحته 130 فدان والفرع الرابع في التجمع الخامس (تحت الإنشاء) وتبلغ مساحته 50 فدان بالإضافة لمرسى النادي النهري بالجزيرة ومنتجعي مرسى مطروح ومارينا.

ويقدم الخليج 365 8 معلومات عن فرع الأهلي الخامس في الصعيد:

1- يقع فرع الأهلي الجديد بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر التي تم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية عام 2000 بمساحة 5445.24 فدان، وزادت المساحة للمدينة بتاريخ 21 سبتمبر 2019 لتصبح بإجمالى 9496 فدان حتى الآن.

2- مدينة طيبة تقع على بعد 14 كيلو متر شمالى شرق محافظة الأقصر، وعلى بعد 3 كيلو متر من طريق مصر أسوان الزراعى، وعلى بعد 10 كيلو مترات عن مطار الأقصر الدولى، ويبلغ عدد سكانها الحالى 39 ألف مواطن.

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3- جرى الانتهاء من تنفيذ النادي على مساحة 12.5 فدان بتكلفة 46.4 مليون جنيه،تحت إشراف جهاز المدينة.

4- يشمل النادي الذي يعد أكبر صرح للخدمات الرياضية بالمدينة ومحافظة الأقصر بالكامل، حمام سباحة أوليمبي وآخر صغير للأطفال، وملاعب لمختلف الألعاب، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ويجري استكمال تنفيذ باقي المباني الملحقة بالمساحة 8.44 فدان، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وملعب خماسي، ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق.

5- للنادي بوابة رئيسية و4 بوابات فرعية، وبه صالة ألعاب ومبنى اجتماعي به قاعات أفراح، ومسجد، وملعبي تنس، وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.

6- يملك النادي ملعب كرة قدم قانوني، ومدرجات تسع لـ 5 آلاف متفرج

7- قام عدد من الفنانين التشكيليين من رسم أكبر جدارية في الأقصر بطول 112 متر حول الملعب، استعدادا لحفل تسلم النادي رسميًا للنادي الأهلي، في حفل سيحضره عدد من نجوم الكرة في مصر.

8- لم يلعن الأهلي بعد عن آلية الحصول على العضويات بالنادي ورسوم الإشتراك .