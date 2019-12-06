الليلة.. الأهلي يسعى لتخطي عقبة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا

يستضيف ستاد الأهلي «السلام سابقاً» مساء اليوم الجمعة اللقاء المرتقب بين فريق الأهلي وضيفه الهلال السوداني في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بحضور 15 ألف مشجع.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية بلا نقاط بعد هزيمته أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى باستاد رادس بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 2-1.. ويقام غداً السبت لقاء بين النجم الساحلي خاج دياره أمام

بلاتينيوم.

الأهلي يبحث في لقائه أمام الهلال عن تجاوز كبوة ملعب رادس بجانب الثأر من الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد في آخر لقاء جمعه بالهلال يوم 19 أغسطس 2007 قبل 12 عاماً بدوري الأبطال أيضاً.

ونجح الأهلي في تجهيز بدلائه بعد لقاء النجم الساحلي بالفوز على بني سويف في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مشاهدة لقاء الهلال وبلاتينيوم

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لتحديد الأوراق الرابحة في الفريق السوداني.

وعقد فايلر جلسات مكثفة مع لاعبيه من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء النجم الساحلي ، ويفتقد الفريق جهود أيمن أشرف قلب الدفاع للإيقاف بعد طرده في لقاء رادس بجانب قائمة المصابين علي معلول وحمدي فتحي ومحمود متولي.

وفي المقابل ، يسعى الهلال بقيادة مديره الفني صلاح آدم لتحقيق نتيجة طيبة في ضيافة الأهلي باحثاً عن تعزيز ترتيبه في المجموعة وربما اعتلاء الصدارة إذا نجح في تحقيق الفوز.

وأكد مدرب الهلال أن الهزيمة أمام النجم الساحلي لا تقلل على الإطلاق من قوة وخطورة لاعبي الأهلي موضحاً أن الهلال سيلعب من أجل تحقيق الفوز في مصر.