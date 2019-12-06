شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يُلمح عن وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح لاعب كرة القدم السويدى، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى إمكانية عودته إلى إيطاليا، حيث لعب سابقا لصالح الأندية الثلاثة الكبرى ميلان، إنتر ويوفنتوس، حين قال في مقابلة: «أراكم قريبا في إيطاليا».

وأعلن إبراهيموفيتش (38 عاما) رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسى، في أكتوبر، عقب خروج النادى من الأدوار الإقصائية للدورى الأمريكى.

وقال اللاعب الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزى إلى الولايات المتحدة، في مارس 2018، في حديث إلى موقع «جى كيو إيطاليا»: «سأنضم إلى ناد بحاجة للعودة إلى الانتصارات، وتجديد تاريخه، وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع».

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وأكد العملاق السويدى: «إنها الطريقة الوحيدة التي سأكون قادرا من خلالها على إيجاد التحفيز لمفاجأتكم مجددا. الأمر لا يتعلق فقط باختيار فريق، إذ إن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في مكانها، بما في ذلك مصالح عائلتى»، وتابع قائلا:«أراكم قريبا في إيطاليا».

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ميلان قدم لإبراهيموفيتش عرضا لمدة ستة أشهر في ظل المستويات السيئة للفريق أدت إلى احتلاله المركز الـ11 في الدورى الإيطالى.

ويبدو نابولى (وصيف الموسم الماضى) وجهة محتملة، إذ يحتل النادى الجنوبى المركز السابع، بعد ست مباريات متتالية من دون أي فوز. وقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسى السابق: «أحب أن أصنع الفارق. لا أريد أن أقوم ببعض الأمور بطريقة صائبة، بل بكل شىء»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

ولعب إبراهيموفيتش لصالح ميلان بين عامى 2010 و2012، وقاد الفريق إلى آخر ألقابه في الدورى الإيطالى عام 2011، مسجلا 42 هدفا في 61 مباراة خلال هذين الموسمين.

وحقق لقب الدورى ثلاث مرات مع إنتر (2007، 2008، 2009)، ومرتين مع يوفنتوس (2005، 2006) تم إبطالهما عقب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات «كالتشيوبولى» التي هزت إيطاليا في العام 2006.