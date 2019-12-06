شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورى القسم الرابع بمشاركة 26 ناديا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم دورى القسم الرابع لكرة القدم، بمشاركة 26 ناديا جديدا بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على ضمهم للمسابقة.

ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة 26 ناديا فى دورى القسم الرابع المقرر انطلاقه غدا الجمعة ، بشرط عدم انضمام هذه الأندية للجمعية العمومية للجبلاية إلا بعد عقد اجتماع رسمى للجمعية واعتمادهم ضمن أعضاء الجمعية العمومية.

كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 26 ناديا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية ،أبرزهم بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم و مركز شباب الحوينة ، المعلمين و كفر البطيخ و مركز شباب السرو و مركز شباب المناصره و مركز شباب الحرمين و نادي دابود و شدوان و سينزو و ايري سبورت و ايرو سبورت و بتروسبورت و الشرق الأدني و الحسينينة.