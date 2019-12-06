شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة للجونة مع نيبوشا.. 5 هزائم فى 7 مباريات والهجوم= صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من النتائج السيئة سقط فيها فريق الجونة منذ انطلاق الموسم الجاري، وتحت قيادة نيبوشا تراجع الفريق الساحلي ليقبع في مؤخرة جدول مسابقة الدوري العام في المركز قبل الأخير برصيد أربعة نقاط فقط.

ورغم امتلاك الجونة للعديد من العناصر المميزة بين صفوفه والتي تجمع بين الخبرات والشباب بعد ميركاتو صيفي قوي، إلا أن العروض الكروية للفريق لم ترقى لمستوى لاعبيه.

الجونة ودع بطولة كأس مصر من دور الـ 32 أيضاً بعد الخسارة من إف سي مصر الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وكذلك الأشواط الإضافية.

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أرقام نيبوشا مع الجونة كانت صادمة ففي 7 مباريات خاضها مع الفريق الساحلي، تعرض لـ 5 هزائم، ولم يفز إلا في مباراة واحدة كانت على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف سجله مدافع المقاصة بالخطأ في مرماه، وتعادل سلبياً في لقاء أخر كان أمام إف سي مصر.

شباك الجونة استقبلت 8 أهداف في الدوري العام،ولم يسجل هجوم الفريق الساحلي أي أهداف حتى الآن بعد مرور 6 جولات.

أكبر هزيمة تلقاها الجونة كانت أمام الأهلي برباعية نظيفة تبعها الخسارة من المقاولون العرب بهدفين نظيفين، كما خسر الجونة ف يمستهل مشوار الدوري أمام الاسماعيلي بهدف نظيف، ثم الاتحاد بنفس النتيجة.