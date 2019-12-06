شكرا لقرائتكم اختيار إبراهيم نور الدين أفضل حكم للمرة الثانية فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الحكم الدولى إبراهيم نورالدين على لقب أفضل حكم للمرة الثانية هذا الموسم حيث حصل عليها فى الأسبوع الرابع فى مباراة الاتحاد والمصري ثم فى الاسبوع السادس فى مباراة الجيش والانتاج الحربي . ويسافر نورالدين اليوم متوجهاً الى بنين لإدارة مباراه فى الكنفودرالية الإفريقية بين ايسي البنينيى وماتيمبو الكونغولى والمقرر أقامتها يوم 8 ديسمبر الحالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختيار إبراهيم نور الدين أفضل حكم للمرة الثانية فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.