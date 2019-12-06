استقالة مروان بن غليطةمن رئاسة اتحاد كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تقدم المهندس مروان بن غليطة باستقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، وصرح ل«الخليج الرياضي» بعد لحظات من تقديم الاستقالة، بأنه يتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير والثقة الغالية التي أولاه إياها خلال فترة إدارته لمجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكداً أنه بذل كل ما بوسعه؛ لتحقيق النجاح، وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة.

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جاءت استقالة ابن غليطة على خلفية النتائج الأخيرة للمنتخب في «خليجي 24»، ووداعه المبكر لدور المجموعتين بعد خسارتين، والتي جاءت مكملة لعروضه المخيبة في التصفيات الآسيوية المزدوجة ل«كأس العالم 2022» و«كأس آسيا 2023».

وعلم «الخليج الرياضي» أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان، أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة، وخلافة مروان بن غليطة في رئاسة الاتحاد.

وحسب النظام الأساسي فإنه في حالة استقالة رئيس الاتحاد فإنه يفرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة الاجتماع خلال 7 أيام؛ لاختيار نائب الرئيس؛ للقيام بمهام الرئيس إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تعين رئيساً جديداً بالانتخاب، أما في حال استقالة أغلبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوع بدعوة من الأمين العام، ويرأس الجلسة الأكبر سناً، ويتم تشكيل لجنة مؤقتة من الحاضرين على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال 3 أشهر قابلة للتجديد؛ لانتخاب المجلس الجديد.