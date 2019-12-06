اخبار الرياضه

استقالة مروان بن غليطةمن رئاسة اتحاد كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مروان بن غليطةمن رئاسة اتحاد كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

تقدم المهندس مروان بن غليطة باستقالته من رئاسة اتحاد كرة القدم إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، وصرح ل«الخليج الرياضي» بعد لحظات من تقديم الاستقالة، بأنه يتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير والثقة الغالية التي أولاه إياها خلال فترة إدارته لمجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكداً أنه بذل كل ما بوسعه؛ لتحقيق النجاح، وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة.

Advertisements

جاءت استقالة ابن غليطة على خلفية النتائج الأخيرة للمنتخب في «خليجي 24»، ووداعه المبكر لدور المجموعتين بعد خسارتين، والتي جاءت مكملة لعروضه المخيبة في التصفيات الآسيوية المزدوجة ل«كأس العالم 2022» و«كأس آسيا 2023».

وعلم «الخليج الرياضي» أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان، أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة، وخلافة مروان بن غليطة في رئاسة الاتحاد.

وحسب النظام الأساسي فإنه في حالة استقالة رئيس الاتحاد فإنه يفرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة الاجتماع خلال 7 أيام؛ لاختيار نائب الرئيس؛ للقيام بمهام الرئيس إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تعين رئيساً جديداً بالانتخاب، أما في حال استقالة أغلبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوع بدعوة من الأمين العام، ويرأس الجلسة الأكبر سناً، ويتم تشكيل لجنة مؤقتة من الحاضرين على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال 3 أشهر قابلة للتجديد؛ لانتخاب المجلس الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة مروان بن غليطةمن رئاسة اتحاد كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا