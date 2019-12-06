النشرة الرياضية.. مباراة عالمية بمصر.. وتبعات زلزال ليفربول.. وتفاصيل صفقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 5 ديسمبر.

"مباراة عالمية تحت سفح الأهرامات".. الخليج 365 ينشر تفاصيل مواجهة أساطير كرة القدم

حصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقة نظيره خالد العناني وزير الاثار على إقامة المباراة بمنطقة الأهرامات السياحية يوم الاثنين الموافق ٦ يناير المقبل.

مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موقف صالح من لقاء الهلال.. وموعد عودة متولي

قال مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لن يلحق بمواجهة الهلال السوداني؛ حيث لازال يُعاني من بعض الالتهابات في الحوض.

مصدر قانوني يوضح أحقية الزمالك في خوض مباراة "أول أغسطس" على ستاد الأهلي

كشف مصدر قانوني لـ"الخليج 365" أن مجموعة من القانونيين يعكفون حاليًا على صياغة العقود النهائية لحق انتفاع النادي الأهلي باستاد السلام.

"لن يلحق بالكلاسيكو.. بيان جديد من ريال مدريد بشأن إصابة هازارد

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا بشأن الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الملكي، والتي أكدت تعرضه لشرخ في كاحل القدم اليمنى.

مصدر: ستاد الأهلي يستضيف مباراة الزمالك وأول أغسطس

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن إقامة مباراة ناديه مع أول أغسطس الأنجولي على ستاد السلام الذي استحوذ الأهلي عليه لمدة 25 عاماً.

"مليار و400 مليون جنيه للأهلي".. التفاصيل المالية لصفقة ستاد السلام وموقف الإنتاج والمنتخب

كشف مصدر مسئول تفاصيل الإتفاق الثلاثي بين الأهلي وشركة استادات القابضة ونادي الإنتاج الحربي بخصوص استحواذ النادي الأحمر على حق الانتفاع باستاد السلام وموقف الفريق العسكري ومنتخب مصر من اللعب على الاستاد بعد الصفقة .

أبو قير للأسمدة يتجاوز الإنتاج الحربي بأبرز مفاجآت الكأس

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ودع الانتاج الحربي بطولة كأس مصر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أبو قير للأسمدة الناشط في دوري الدرجة الثانية بنتيجة 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 في دور الـ32 من كأس مصر اليوم الخميس على ستاد السلام.

المصري يضرب موعدًا صعبا أمام المقاولون بالكأس بعد عبور قنا برباعية

اكتسح المصري منافسه قنا برباعية نظيفة، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بالمباراة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس.

تدريبات الأهلي.. غياب معلول وأشرف.. ومتولي يواصل التأهيل

تغيب الثنائي علي معلول وأيمن أشرف عن مران النادي الأهلي استعداداً لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الإعلان عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

أعلنت منصة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يكتسح النجوم في كأس مصر

حقق بيراميدز فوزًا كاسحًا على النجوم بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن مرحلة دور الـ32 من كأس مصر على ستاد الدفاع الجوي.

20 لاعبا بقائمة الأهلي أمام الهلال.. غياب القائد وعودة سعد

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني اللأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

السعودية تخطف فوزًا مثيرًا أمام قطر بهدف وتتأهل لنهائي خليجي 24

تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره القطري (العنابي) اليوم الخميس في مباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة على استاد "الجنوب" في الدوحة.

إيفرتون يعلن إقالة مدربه بعد خماسية ليفربول

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، إقالة ماركو سيلفا المدير الفني للفريق، بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق.