أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودي عن صعوبة مباراة اليوم أمام منتخب قطر والتى انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي الـ24.
وصرح هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب نهاية المباراة قائلا :المباراة كانت
وأضاف : لم نحسم اللقب حتي الآن، لذا تفكيرنا الان توجه نحو المباراة القادمة أمام منتخب البحرين.
واختتم حديثه لعبنا مباراة اليوم بنقص كبير بداعي الاصابات لكن لاعبي الأخضر حضروا بشكل مميز وطبقوا ما طلب منهم، وسيشارك سالم الدوسري و سلمان الفرج في المباراة القادمة.
يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره منتخب البحرين يوم الأحد ٨ ديسمبر علي استاد خليفة الدولى في نهائى بطولة كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب السعودية : لم نحسم لقب "خليجي" ونسعى لتخطى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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