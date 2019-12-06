رياضة | تنس الطاولة يكشف أسباب إلغاء العمومية العادية في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنس الطاولة يكشف أسباب إلغاء العمومية العادية في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيانا رسميا اليوم الخميس لكشف أسباب إلغاء الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاتحاد والتي كان مقررا لها غدا الجمعة بقرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

وقال عاشور في بيانه أن يهدف إلى توضيح الحقائق لأعضاء الجمعية العمومية الذين وضعوا ثقتهم فيه والتأكيد على أن اختلاق المشاكل قبل كل جمعية عمومية للاتحاد من أجل إلغاء بند إل 70 سنة وأيضا إلغاء بند ال 8 سنوات وقيام بعض أبناء اللعبة بفعل الشيء وعكسه في نفس الوقت ، لن يثني الاتحاد عن العمل بنزاهة في إعلاء كلمة الحق في ظل النتائج التي تم تحقيقها مؤخرا من تأهل منتخبي الرجال والسيدات إلى دورة العاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد غياب طويل ، وتربع مصر على عرش اللعبة في أفريقيا والبحر المتوسط.

Advertisements

وكشف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة في بيانه انه ليس طرفا في إلغاء العمومية حيث أصدر مجلس التسوية قرار إلغاء العمومية بناء على الدعوة المقدمة من كل من سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد وتامر وفقي وعبدالعزيز السيسي عضوا المجلس والتي طالبو خلالها بوقف تنفيذ قرار الاتحاد بعقد الجمعية العمومية بسبب وجود مخالفات شابت عملية الدعوة لعقد الجمعية العمومية ، هم أنفسهم من من تقدموا بمذكرة الدعوة لعقد جمعية عمومية بعد التقدم بمذكرة لإلغاء بندي ال 70 سنة وال 8 سنوات .

وأضاف أن العميد تامر وفقي مقدم دعوى إلغاء العمومية هو نفسه عضو اللجنة المشكلة لبحث الأندية التي لها حق التصويت في الجمعية العمومية موقعا على أوراق عمل اللجنة التي تثبت أحقية نادي الجيش في حضور العمومية والتصويت بها.

وجاء نص البيان كالتالي :