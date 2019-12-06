شكرا لقرائتكم عدلى القيعى : عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا والتحكيم السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عنف طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المباريات التى يلعبها أمام المنافسين. قال القيعى خلال ظهوره ببرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى إن سلبية التحكيم وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة ضد طارق حامد تساعده على اللعب بعنف ضد المنافسين. Advertisements أكد مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أن تدخلات طارق حامد العنيفة سيدفع ثمنها المنتخب الوطنى فى المباريات الدولية.

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