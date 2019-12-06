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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: صفحة الأهلي للجماهير قبل مواجهة الهلال السودانى: "بكم ولكم دائما ننتصر" غازلت صفحة النادى الأهلى على "فيس بوك" الجماهير الحمراء قبل ساعات من مواجهة الهلال السودانى فى بطولة أفريقيا، ونشرت الصفحة صورة لجماهير الفريق وعلّقت عليها: "بكم ولكم دائما ننتصر".

جمهور الاهلي معلول يعود لحسابات فايلر في الأهلي بعد مباراة دجلة Advertisements تضاءلت فرص الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى فى المشاركة مع فريقه فى مباراة وادى دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى، لعدم تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق الماضية. الأهلي يطلب من فايلر حسم قراره قبل التفاوض مع البلايلي وكينو استعجل مسئولو النادي الأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لإعلان رأيه النهائي في صفقتي الجزائري يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي والبرازيلي كينو جناح الجزيرة الإماراتي، وتحديد موقفه النهائي من ضم أحدهما خلال الميركاتو الشتوي القادم. الجميع يتألق مع فايلر.. باستثناء حارس المرمى فريق كامل زار الشباك الأقوى هجوماً ودفاعاً معادلة صعبة حققها رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الذي أعاد إلى الفريق الأحمر بريقه ونفض الغبار عن نجومه ليتألقوا مع السويسري بشكل لافت.

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