بيراميدز يحرز هدفين في 5 دقائق أمام النجوم ( 5ـ1)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقدم فريق بيراميدز بخمسة اهداف مقابل هدف علي فريق النجوم في المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات الدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.
أحرز محمود السيد مدافع فريق النجوم الهدف الرابع لبيراميدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70 ، قبل ان يضيف عبد الله بكري الهدف الخامس في الدقيقة 75 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 5/1.
أحرز اهداف بيراميدز الثلاثة كل من دودو الجباس هدفين وإبراهيم حسن هدف، بينما احرز هدف النجوم نادر الطويلة.
بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي وعبد الله بكري وولفريد كانون وعلي جبر
خط الوسط: محمد فتحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل وإبراهيم حسن وعمر العيوني
خط الهجوم: محمد الجباس
بينما جاء تشكيل فريق النجوم بقيادة رمضان السيد كالتالى : محمد أحمد ، محمود السيد ، أحمد غريب ، سيد جاد ، أحمد طلعت ، أحمد ابو الخير ، نادر محمد ، أحمد رفعت ، مهاب ياسر ، محمود صابر ، مصطفى السيد .
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