"كسر غير مكتمل" يبعد هازارد منطقيا عن الكلاسيكو









اسماء السيد - يعاني النجم البلجيكي ادين هازار من "كسر غير مكتمل" على مستوى كاحله الأيمن وسيغيب على الارجح عن الكلاسيكو المنتظر ضد برشلونة في الدوري الاسباني لكرة القدم بحسب ما أعلن ناديه ريال مدريد الخميس.

وأوضح النادي الملكي في بيان " أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا هازارد، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، ضمن إطار متابعة تطور إصابته بكدمة في منطقة الكاحل في قدمه اليمنى، انه يعاني من كسر خارجي غير مكتمل في المنطقة ذاتها. سيتم تقييم تطور حالته".

وتُقدّر مدة غياب هازار عن الملاعب بين اربعة وستة اسابيع. وظهر نجم تشلسي الانكليزي السابق على عكازين مطلع الاسبوع خلال حفل غداء للنادي.

وتعرض هازار لاصابته ضد باريس سان جرمان الفرنسي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

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وكان ريال استبعد في بادىء الامر امكانية تعرض لاعبه لكسر.

وحصلت الاصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون ان يتمكن من اكمال المباراة.

يذكر ان مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الاول/ديسمبر الجاري على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

كما يحوم الشك حول مشاركة الظهير البرازيلي مارسيلو في الكلاسيكو بعد اعلان ريال معاناته من "تمزق عضلي في ربلة ساقه اليسرى" من دون تحديد مدة غيابه.