محمد أبو تريكة: منتخب السعودية هزم قطر بطريقة إيطاليا

أشاد أسطورة كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” بالمستوى الدفاعي الذي قدمه المنتخب السعودي في مباراته أمام المنتخب القطري بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”، مساء اليوم الخميس 5-12-2019، مؤكدًا أنه السبب الرئيسي في فوز الصقور الخضر على العنابي وبلوغ المباراة النهائية يوم 8 ديسمبر الجاري.

وقال أبو تريكة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي على قناة beIN Sports “لاعبو قطر مرروا الكثير من الكرات العرضية في مباراة اليوم كلها تم تشتيتها بشكل صحيح من مدافعي السعودية الذين تمركزوا بشكل سليم داخل منطقة الجزاء على مدار الـ90 دقيقة”.

وأضاف “يجب تحية هيرفي رونار على الطريقة التي اتبعها، لعب بأسلوب الكماشة الدفاعية الإيطالية ونفذها بشكل سليم، وهذه أول مرة أرى فيها منتخب السعودية يدافع بهذه القوة والشراسة في كل اللقطات، هناك تغيير طرأ على السعودية مع رونار، لا شك في ذلك أبدًا”.

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وواصل “رونار مدرب ذكي يُجيد التعامل مع الدورات المُجمعة، قد يرى البعض أن السعودية سيئة من الناحية الهجومية، لكن هذا غير صحيح، فالفريق لعب بتركيز دفاعي وغلق مفاتيح لعب قطر من اليمين واليسار والعمق، وكان دقيقًا في تنفيذ الهجمة المرتدة، خاصةً في الشوط الثاني بعد نزول باهبري وتغيير الخطة إلى 5-4-1”.

وأشار أبو تريكة إلى أن لاعبي منتخب السعودية لعبوا بهدوء أعصاب في عملية الخروج بالكرة عند قطعها من لاعبي قطر على حدود منطقة الجزاء، وهذا الهدوء أضاع الوقت في أخطاء ضد لاعبي قطر وفي رميات تماس كسرت من نسق المباراة.

وختم أبو تريكة “تحضير ممتاز من هيرفي رونار للمباراة رغم غياب سالم الدوسري وسلمان الفرج، بينما لم يجهز فيليكس سانشيز للمباراة كما ينبغي، وبدأ برسم تكتيكي سيء وبتشكيل غير مناسب للمواجهة، ناهيك عن تفاعله البطيء والمتأخر مع مجريات اللعب، كان لا بد من تدخل مُبكر بين الشوطين وليس بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني”.