السعودية تترشح إلى نهائي خليجي 24 بهدف يتيم في قطر

أطاح المنتخب السعودي بأصحاب الضيافة المنتخب القطري من نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بهزيمته بهدف دون رد مساء اليوم الخميس 5-12-2019، على ملعب الجنوب فى الوكرة، ليضرب المنتخب السعودي موعداً مع المنتخب البحريي فى نهائي البطولة بعد ثلاثة أيام على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.

انطلقت المباراة فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

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سجل هدف المباراة الوحيد للأخضر اللاعب عبدالله حمدان بعد هفوة قاتلة مزدوجة من مدافع العنابي وحارس المرمي سعد الشيب.

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واستطاع المنتخب السعودي تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث فرض كلمته في مباراتين بدور المجموعات بخليجي 24 أمام البحرين وعمان بعد ان فاز عليهم بنتائج 2/0 و3/1، وذلك بعد بدايته المخيبة أمام الكويت والتي خسرها بثلاثية مقابل هدف.

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بينما جاء المنتخب القطري ثانياً فى مجموعته بعد العراق، حيث خسر مباراته الأولى في خليجي 24 أمام العراق بهدفين لهدف، وذلك قبل تصحيح مساره على حساب اليمن والإمارات بنتائج 6/0 و4/2.

هذا وألتقى الأخضر بنظيره العنابي القطري في 40 مباراة، حيث فاز المنتخب السعودي فى 18 مباراة، وفاز المنتخب القطري فى 7 لقاءات، وخيم التعادل بينهما في 15 مباراة، ويُعد اللاعب السعودي ماجد عبدالله الهداف التاريخي في مواجهات المنتخبين بـ” 7 أهداف”.

وكان آخر لقاء جمع بين المنتخبين، انتهي بفوز المنتخب القطري بهدفين دون رد فى دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الآسيوية، على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي بالإمارات.