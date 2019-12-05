شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شريف عبد المنعم عن انتقال كهربا للأهلى: هينور أى حتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق فترة الثمانينات، على انضمام كهربا للأهلي، واقترابه من الظهور بالفانلة الحمراء فى ملعب التتش .
وكانت الفترة الماضية قد شهدت إنهاء مسئولي النادي الأهلي، صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير القادم، بعد الاتفاق على كافة البنود بين الطرفين.
وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب كبير، ويستطيع أن يؤدى فى أى مكان، وانضمامه للأهلى سيجعل له مكانة .
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