شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شريف عبد المنعم عن انتقال كهربا للأهلى: هينور أى حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق فترة الثمانينات، على انضمام كهربا للأهلي، واقترابه من الظهور بالفانلة الحمراء فى ملعب التتش .

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إنهاء مسئولي النادي الأهلي، صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير القادم، بعد الاتفاق على كافة البنود بين الطرفين.

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وقال شريف عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب كبير، ويستطيع أن يؤدى فى أى مكان، وانضمامه للأهلى سيجعل له مكانة .

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