رد قاس من شقيقة كريستيانو رونالدو على سخرية فان دايك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بقوة على التصريحات الساخرة التي أدلى بها النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، في حق أخيها، خلال حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” في فرنسا.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ونال الكرة الذهبية السادسة في مسيرته الحافلة، ثم تلاه فان دايك، في المركز الثاني.

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رونالدو حل في المرتبة الثالثة، وسئل فان دايك، في مقابلة صحفية، حول ما إذا كان قد تخلص من منافس قوي أي من “الدون”، لاعب يوفنتوس حاليا، لكن فان دايك أجاب بنبرة ساخرة: “وهل كان رونالدو منافسا في الأصل”.

كاتيا، شقيقة رونالدو كتبت على حسابها الشخصي في “إنستجرام” قائلة: عزيزي فان دايك، نعلم أن رونالدو لن يفوز بالكرة الذهبية هذه الليلة.. لكن المكان الذي تذهب إليه، سبق أن ذهب إليه كريستيانو ألف مرة.

وأضافت: نعم يا فان دايك، لقد توج رونالدو بطلا في البلد الذي تلعب فيه – أي إنجلترا – ثلاث مرات، وأنت تلعب هناك منذ أعوام وأعوام، لكنك لم تستطع بعد أن تحقق هذا الأمر، استطاع رونالدو أن يفوز بلقب أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه، وبالمناسبة، فقد كان عمري أصغر منك حين حقق ذلك الإنجاز.

وأشارت إلى أن رونالدو انتقل إلى مكان آخر واستطاع أن يصبح أفضل لاعب أيضا، ثم أضافت “هل أقول لك شيئا يا فان دايك؟ هل أحدثك عن فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري الأبطال، حين كان رونالدو واحدا من لاعب الفريق الملكي؟.. حين ستتمكن من الفوز بالألقاب التي راكمها رونالدو حتى يومنا هذا، حينئذ، سيصبح بإمكانك أن نجلس إلى الطاولة نفسها، حتى نتحدث.