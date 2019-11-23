مكاتير: التنافس بين صلاح وماني مفيد.. فيرمينو مفتاح اللعب

رأى جيسون مكاتير لاعب ليفربول السابق، أن التنافس بين صلاح وماني على تسجيل الأهداف يعتبر أمرا إيجابيا، ويدفعهما لتقديم أفضل ما لديهما، فيما أشار إلى البرازيلي فيرمينيو يعد اللاعب الذي يملك مفاتيح اللعب.

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وقال مكاتير في مقابلة مع "العربية": صلاح وماني لاعبان متميزان في خط الهجوم، إلا أن فيرمينو هو اللاعب الذي يملك مفاتيح اللعب في الفريق، وهو يمتلك ذكاءً كبيراً في حركته ويخلق المساحات أمام السنغالي والمصري وعندما يتراجع مستواه فإن الفريق ككل يعاني، والمنافسة بين صلاح وماني أمر مفيد وصحي.

وأضاف: لا أعتقد بأن ما مباراة ليفربول وسيتي هي التي تحسم للقب لأن الفائز لن يتوج في شهر نوفمبر، ويمتلك ليفربول الأوراق الرابحة بعد أن رفع الفارق إلى تسعة نقاط، لكن لا يمكن تجاهل خطورة سيتي الذي نجح بتعويض تأخره الموسم الماضي ونال اللقب بفارق نقطة ، إلا أن ليفربول في الموسم الحالي مختلف.

وشدد الأيرلندي على ضرورة التعاقد مع قلب دفاع جديد ليكون متوفرا في حال إصابة فان ديك، ورأى أن كوليبالي لاعب نابولي قد يكون القطعة المفقودة.