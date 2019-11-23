شكرا لقرائتكم نجما الكويت السابقين: غياب لاعبي الهلال لن يؤثر على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أشاد نجما المنتخب الكويتي السابقين، بدر حجي وأحمد عجب، بمباريات منتخب بلادهما أمام السعودية في بطولات كأس الخليج، موضحين أن هذه المواجهة لا تقتصر على أسماء النجوم فقط.
وكشف بدر حجي في حديثه لـ"العربية": المباراة بين الكويت والسعودية تحمل الكثير لذكريات الجماهير الخليجية، فقد شاركت في 3 بطولات خليجية وحينها فازت السعودية في مناسبتين، ولا أعتقد أن غياب لاعبي الهلال سيؤثر على الأخضر.
وأوضح أحمد عجب قوة مواجهة المنتخبين قائلا: كلا المنتخبان لا يخسران أمام بعض حتى وإن كانا في أسوأ حالاتهما لأن صفوف المنتخبين لا تتأثر بالغيابات نهائيا كونها في النهاية مباراة الكويت والسعودية، وأنا متفائل بولادة نجوم جدد في البطولة.
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