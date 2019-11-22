شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد هداف أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج مصطفى محمد نجم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بجائزة هداف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد تسجيله 4 أهداف في النسخة الثالثة من البطولة. وحقق الفراعنة لقب أمم افريقيا تحت 23 سنة، لأول مرة على حساب كوت ديفوار وضمن كلا المنتخبين تذكرة أولمبياد طوكيو 2020 بجانب منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث. وجاءت رباعية مصطفى محمد مهاجم الزمالك بواقع هدفين أمام الكاميرون وهدف أمام كل من غانا ومالي. وجاء ترتيب هدافى البطولة كالتالي: مصطفى محمد 4 أهداف Advertisements رمضان صبحي 3 أهداف عبدالرحمن مجدي 2 الايفواري يوسف داو 2 الغاني ياو يبواه 2 الغاني اوسو كوابينا 2 الغاني ايفانز منساه 2

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