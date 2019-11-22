فليك يستبعد قدوم بوكيتينو إلى بايرن









اسماء السيد - استبعد هانز-ديتر فليك المدرب المؤقت لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الشائعات التي تتحدث عن امكانية تعاقد فريقه مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه مدربا لتوتنهام الإنكليزي.

وقلل فليك من أهمية ربط وسائل الإعلام الألمانية بين اقالة بوكيتينو وامكانية قدومه إلى النادي البافاري، وقال في مؤتمر صحافي عشية المباراة أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف ضمن المرحلة الثانية عشرة "بالنسبة لي، لا يهم الاسم المتداول، ما اكترث له أكثر هو المحاولة بأن أكون ناجحا مع الفريق، البقية لا تهمني".

وأكد فليك سعادته التامة بالاشراف على بايرن في مبارياته الثماني حتى عطلة عيد الميلاد، وقال "الشيء الحاسم هو أن النادي لديه الوقت الكافي للتفكير بخصوص ما هو الأكثر أهمية بالنسبة له ولمستقبله".

وتم تعيين فليك المعروف باسم "هانزي" مدربا مؤقتا لبايرن بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب النتائج السيئة، حتى العطلة الشتوية على الأقل، والتي تبدأ في 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

في المقابل، أقال النادي اللندني مدربه الارجنتيني وجهازه الفني الثلاثاء بسبب البداية السيئة في الدوري المحلي حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري المحلي بعد 12 مرحلة، وعين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفا له بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

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وفاز "هانزي" بالمباراتين اللتين قاد فيهما الفريق حتى الآن، حيث فاز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسحق بوروسيا دورتموند 4-صفر في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.

ويلتقي فريقا بايرن ميونيخ وتوتنهام في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأبطال في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل في ميونيخ، علما بأن مباراة الذهاب على أرض الفريق الإنكليزي انتهت بفوز ساحق للبافاري 7-2.

وعلى النقيض تماماً، لم يخف دافيد فاغنر مدرب فريق شالكه حماسته لمجرد رؤية مدرب توتنهام السابق يحط رحاله في بايرن.

ورأى فاغنر الذي سبق له أن درّب فريق هادرسفيلد في الدوري الإنكليزي أنه يمكن لبوكيتينو أن يحذو حذو الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي الإنكليزي، الذي درب بايرن ميونيخ لثلاثة مواسم حتى عام 2016، ومدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب، الذي قاد دورتموند للفوز بلقب الدوري الألماني عامي 2011 و2012".

وقال فاغنر عشية مباراة شالكه مع فيردر بريمن "هو (بوكيتينو) واحد من أفضل المدربين في العالم، إذا جاء مثل هذا المدرب إلى البوندسليغا بعد غوارديولا وكلوب، سيكون لدينا أحد أفضل المدربين هنا مرة أخرى".

ورأى فاغنر أن الأرجنتيني يليق "100 بالمئة" بالدوري الألماني واصفاً إياه بأنه "شخص لطيف قام بأشياء رائعة مع توتنهام".