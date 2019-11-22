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شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يواصل الحضور لدى ريال مدريد بعد غياب طويل والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
حضر النجم الويلزي "جاريث بيل" نجم ريال مدريد المران خلال أكثر من مرة، إلا أن لم يكن بشكل متواصل نظرا لكونه خارج حسابات البلانكو منذ أكتوبر الماضي.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب القاطرة تواجد لأول مرة في تدريبات الفريق خلال يومين متتاليين، بحيث أن هذا لم يحدث منء الخامس من أكتوبر الماضي فبيل فوز الميرنجي على نظيره غرناطة برباعية نارية.
جدير بالذكر أن مدرب "ريال مدريد" زيدان وجد مؤخرا التوليفة السحرية لوضع الفريق على المسار الصحيح نحو صحوة لتحقيق، دون التفكير بوجود بيل نتيجة الرغية القوية برحيل اللاعب.
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