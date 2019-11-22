شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يصل الأهلي بعد العودة من رحلة العلاج بباريس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود الخطيب، رئيس الأهلي في النادي، منذ قليل بعد إنتهاء عودته من رحلته الخارجية العلاجية في لندن والتي إستمرت قرابة العشرة أيام، بعدما عاد للقاهرة فجر اليوم الجمعة، وتوجه للمنزل للراحة ساعات قليلة قبل أن يحضر إلى مقر النادي ويلتقي عدد كبير من أعضاء النادي وكذلك بعض مسئولي الاهلي الذى حرصوا على الأطمئنان على صحته بعد الرحلة العلاجية.

وخضع الخطيب لفحوصات وأشعات مؤخراً فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت الأشعة عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.

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كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة، وطلب البروفسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص، بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.

ويغادر رئيس الأهلى مرة ثانية إلى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كل الفحوصات والأشعات الخاصة به إلى أحد المراكز الطبية فى أمريكا للاطلاع ومراجعة الحالة، والتأكيد أن العلاج يسير فى الاتجاه الصحيح، أو السفر إلى أمريكا حال طلب المركز الطبى ذلك.