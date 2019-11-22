شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. بيكهام يتمنى البطولة بصور على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد رمضان "بيكهام"، لاعب المنتخب الاولمبي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال مشاركته مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة المقامة حالياً في مصر.

وقال "بيكهام" على الصور قائلاً: "يا رب البطولة" .

ويستعد فراعنة المنتخب الأوليمبي لخوض نهائي أمم أفريقيا للشباب عندما يلتقي بنظيره الإيفواري في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بعدما نجح الفراعنة في حجز تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف النهائي بنتيجة 3/0.

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وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.