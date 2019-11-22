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شكرا لقرائتكم مصر ضد كوت ديفوار .. بيكهام يتمنى البطولة بصور على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال "بيكهام" على الصور قائلاً: "يا رب البطولة" .
ويستعد فراعنة المنتخب الأوليمبي لخوض نهائي أمم أفريقيا للشباب عندما يلتقي بنظيره الإيفواري في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بعدما نجح الفراعنة في حجز تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف النهائي بنتيجة 3/0.
وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.
بيكهام
بيكهام
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