شكرا لقرائتكم خبر عن ابن غليطة يستقبل رئيس الاتحاد الكوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، شونغ مونغ غيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الذي تواجد في البلاد لمتابعة مباراة منتخب بلاده الدولية الودية أمام البرازيل التي جرت مؤخراً في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والكوري الجنوبي في كافة المجالات ذات الاهتمامات المشتركة، بالإضافة للتطور الذي تشهده كرة القدم الآسيوية على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية.
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