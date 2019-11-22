النشرة الرياضية.. قرارات الكاف.. وموقف صلاح من الأوليمبياد واستضافة ستاد القاهرة لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 21 نوفمبر.

"موقفه غير واضح".. مصدر بالزمالك يوضح موقف ساسي من مواجهة مازيمبي

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن موقف لاعب الفريق الدولي التونسي فرجاني ساسي من مباراة مازيمبي الكونغولي غير واضحة حتى الآن.

"لم نفاوضه".. إنبي يوضح حقيقة التعاقد مع حفني

أوضح حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، حقيقة دخول إدارة ناديه في مفاوضات من أجل ضم أيمن حفني في يناير المقبل.

"الحفل ينطلق 6:30".. الكشف عن ترتيبات ختام بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

تختتم غدًا الجمعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ومن المقرر أن تقام مباراتين على ملعب ستاد القاهرة.

صراع سكندري على موهبة الأهلي

كشف مصدر مقرب من اللاعب عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي، أن نادي سموحة ينافس الاتحاد السكندري من أجل ضم عمار حمدي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

خاص| الكاف لم يُحدد مكان نهائي دوري الأبطال

قال مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه لم يتم حسم مكان إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الظهور الأخير.. رمضان ينتزع التصفيق بعد "خطبة"حول صلاح .. ودعم إعلامي لإيناس مظهر

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جاء المؤتمر الصحفي الأخير قبل المباراة الأخيرة لمنتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً صاخباً وشهد العديد من المشاهد .

الكاف يُعلن حكام نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بين مصر وكوت ديفوار.

مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي موعد عودة الخطيب للقاهرة وآخر تطوراته الصحية

يصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى القاهرة فجر الجمعة، قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية.

لائحة الكاف تهدد الزمالك بالعقوبات في حالة الانسحاب من السوبر الإفريقي

أصر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على موقف إدارة ناديه، الرافض للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي حال إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

رسميا.. كاف يعلن موعد سوبر الترجي والزمالك.. و3 أندية تتأهل لمونديال الأندية

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير القادم في قطر، كما حدد نظام التأهل لكأس العالم للأندية 2021.

"حلم ولكن لم أطلبه".. الخليج 365 يكشف موقف صلاح من المشاركة من الأوليمبياد

ما زال صلاح يمني النفس بالعودة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بعد ظهوره الأول في منافسات كرة القدم في لندن 2012.

مصدر يوضح لـ"الخليج 365".. موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الأبطال

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن اجتماع المكتب التنفيذي الذي أقيم اليوم الخميس في القاهرة لم يشهد الاستقرار على الاستاد الذي سيستضيف نهائي دوري الأبطال، لكنه وضع فقط إجراءات تحديد الملعب.