مياه البحيرة يواصل أستعدادته لمواجهة الترام بدوري القسم الثالث

واصل الجهار الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة بقيادة حمادة مرزوق والجهاز المعاون له محمد عزوز وياسر منصور وسعيد الجويلي مدرب حراس المرمي المران اليومي، أستعدادا لمواجهة فريق الترام السكندري بالاسكندرية يوم الاربعاء القادم ضمن منافسات دوري القسم الثالث. بالاسكندرية يوم الاربعاء القادم ضمن منافسات دوري القسم الثالث. ويظهر من خلال التدريبات حالة من التركيز الشديد لدي جميع أفراد الفريق، من أجل كسب ثقة الجهاز الفني في الدخول إلي تشكيل المباراة. كسب ثقة الجهاز الفني في الدخول إلي تشكيل المباراة. ويأمل حمادة مرزوق في مواصلة الأنتصارات في مباراة الترام كخطوة نحو الدخول بقوة في المنافسة علي أحتلال قمة المجموعة الحادية عشر لحجز بطاقة الصعود مبكرا إلي دورة الترقي المؤهلة إلي الدوري الممتاز(ب)

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