شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يستقبل التعاون.. والحمرية يستضيف العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بثلاث مباريات؛ حيث يستقبل الإمارات فريق التعاون في الساعة الرابعة و35 دقيقة، فيما يحل العروبة ضيفاً على مسافي في التوقيت ذاته، ويستضيف الحمرية فريق العربي في الخامسة إلا ثلثاً، وغداً تقام مباراتان في ختام الجولة، فيلعب دبا الفجيرة مع البطائح، ومصفوت ودبا الحصن.

في اللقاء الأول اليوم، يبحث فريق الإمارات عن أول فوز في دوري الدرجة الأولى عندما يستضيف العربي، واكتفى «الصقور» بالتعادل في مباراتيه أمام الحمرية والعربي.

جاءت بداية الصقور في الدوري مخالفة للتوقعات فالفريق لم يحقق الفوز حتى الآن، ويدرك مدرب ولاعبو الإمارات، أن أي نتيجة اليوم خلاف الفوز ستبعده أكثر عن فرق الصدارة وهي لن تكون مقبولة باعتبار أن الإمارات فريق يملك خبرة كبيرة وإمكانات وهو مرشح للعودة لدوري الخليج العربي، لكن حال استمر نزف النقاط فسيكون من الصعب أن يحقق هدفه.

وحاول مدرب الصقور تحضير فريقه واستغلال الأيام القليلة التي أعقبت مواجهة العربي، وركز على الجانب الهجومي بالذات، فقد كشفت مباراتا العربي والحمرية، عن أن الإمارات يعاني مشاكل في المقدمة، ولم يسجل أي هدف حتى الآن، فيما بدا بقاء خليل نصيب على دكة البدلاء علامة استفهام.

التعاون هو الآخر لم ينتصر في مباراتيه الأوليين، وخسر أمام مصفوت والبطائح ولا يريد أن تكون مباراة اليوم على نفس المنوال.

مواجهة الجارين

وبملعب الحمرية، يستضيف العنابي فريق العربي في مواجهة بين الجارين، ويملك الحمرية نقطة في رصيده، وغاب عن الجولة الماضية، فيما تعادل أمام الإمارات من دون أهداف في أول جولة ويحتاج إلى الفوز لينطلق في رحلة البحث عن بطاقة الترشح لدوري الخليج العربي.

ولم يقدم أبناء المدرب غازي الغرايري، أداء كبيراً في الظهور الأول، لكنهم خرجوا بنتيجة إيجابية غير أن الهدف في لقاء اليوم سيكون الفوز، ويستعيد الفريق جهود المهاجم البرازيلي لوان ولابد من الإشارة إلى أن غيابه كان مؤثراً جداً على أداء الهجوم، كما تعافى فيصل خليل، لكنه سيبقى على دكة البدلاء على الأرجح.

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وعلى الجانب الآخر، فإن فريق العربي، يريد تتويج أدائه المتطور إلى فوز على جاره الحمرية، وظهر بصورة جيدة في مباراتيه أمام مصفوت والإمارات، وحصل على إشادات كبيرة، لكنه في النهاية لم ينتصر، وبقيت في رصيده نقطتان من تعادلين، وينتظر أن يدفع المدرب الكرواتي بريدراغ بنفس التشكيلة التي خاضت مباراة الإمارات.

بوفود حاضراً

بدورها، ستكون مباراة العروبة ومسافي مختلفة هذه المرة، فالمدرب بوفود، المدير الفني السابق لمسافي موجود حالياً مع العروبة، وإن لم يكن ضمن الجهاز الفني للفريق الأول وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن منافس فريقه الجديد، وهو بالتأكيد قدم الاستشارة الفنية للتونسي الكحلة، وسيكون المدرب جمال الحساني في أول مهمة أمام العروبة إلى جانب أن الفريقين تغيرا وكلاهما فقد مجموعة من العناصر الأساسية، بيد أن الرغبة في الفوز ستكون حاضرة في كل الأحوال وليس هناك خيار أمام الطرفين سوى الانتصار، فالعروبة تعادل مع الذيد في أول مباراة للفريق في البطولة بعد أن غاب عن الجولة الأولى بسبب البرمجة، وسيعمل على تحقيق الفوز رافضاً تفويت الفرصة، وسيحاول استغلال الوضع الذي يمر به منافسه للوصول إلى أربع نقاط، وستعزز عودة عمر كوسوكو، الجانب الهجومي للمضيف، فيما سيكون البرازيلي تايلون مطالباً بالتسجيل بعد أن صام في مباراة الذيد.

أما مسافي فهو في وضع لا يحسد عليه فالفريق لم يحقق الفوز في ست مباريات متتالية بالدوري والكأس، وتلقى خسارة كبيرة في الجولة الماضية أمام دبا الفجيرة بهدف مقابل أربعة، ويحاول الفريق العودة من خلال مباراة اليوم وتحقيق مفاجأة بالفوز على العروبة، ولن يكون التعادل نتيجة سيئة بل ستكون مرضية للضيوف في ظل الوضع الذي يعيشونه حالياً. ويغيب عن صفوف مسافي السنغالي بابا ويجو للإصابة، وكان غاب عن مباراة دبا الفجيرة ويرجح استبداله في الميركاتو المقبل.

التوقف المرفوض

من جهة أخرى، قال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن «العنابي» جاهز لمباراة العربي، واعتبر أن المواجهة مهمة وصعبة وأمام فريق متطور، وأوضح: العربي فريق جيد، المباراة لن تكون سهلة ويجب ألا نتهاون، وعلى اللاعبين أن يتعاملوا مع اللقاء بكل جدية.

وأبدى الشامسي، استغرابه من توقف الدوري بعد الجولة المقبلة، وذكر أن فريقه سيلعب مع العربي ثم التعاون، وبعدها تتوقف المسابقة لأسبوعين أو ثلاثة، وقال: لا أدري ماهي أسباب التوقف، إذا كان السبب فترة الانتقالات، فدوري الخليج العربي كان يفترض أن يكون مستمراً لولا كأس الخليج ولم تتوقف المسابقة من قبل خلال فترة الانتقالات.

ومضى: ليس هناك سبب منطقي لهذا التوقف الذي يؤثر في الفرق بكل تأكيد.

وانتقد الشامسي، غياب تقنية الفديو «الفار» والنقل التلفزيوني، وقال: هناك شكوى من التحكيم بعد مباراة العربي ومصفوت وبعد مباراة مسافي ودبا ولو كان «الفار»، موجوداً لقلت الشكاوى، ولقلت الأخطاء التحكيمية، أعتقد أن النقل التلفزيوني أيضاً يقلل أخطاء الحكام، لأن الحكم يجتهد أكثر ويحاول التركيز أكثر، لا أعرف لماذا لم تنقل المباريات بل الشيء الغريب أنه لا يوجد برنامج في كل القنوات مخصص لدوري الأولى، وربما يعود غياب النقل التلفزيوني إلى انشغال القنوات بأحداث أخرى، على الرغم من أن دوري الخليج متوقف.