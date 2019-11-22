2500 مشارك في مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الجمعة في الجامعة الأمريكية بالشارقة الدورة الثانية من «مسيرة لنحيا» الرياضية العالمية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الشارقة، بمشاركة 2500 شخص ومنهم 200 متطوع، وتبدأ عند الرابعة عصراً وتستمر على مدار 24 ساعة.

وينضم إلى نشاطات الجري والمشي التي تقيمها المسيرة، عشر مدارس وخمس جامعات و13 جهة راعية و20 مؤسسة حكومية وخاصة، للإعلان عن التزامهم وتعزيز جهودهم المشتركة من أجل دعم هذه المبادرة الإنسانية، والمساهمة في جمع التبرعات لمساعدة مرضى السرطان وذويهم في الدولة.

وقال بدر الجعيدي، مدير مسيرة «لنحيا» الرياضية: من المؤكد أن تشخيص الإصابة بالسرطان يمثل تغييراً كبيراً في حياة المصابين به والناجين منه وحتى عائلاتهم ودائرة أصدقائهم، لذلك يسرّنا أن نرى أفراد المجتمع يخرجون بأعداد كبيرة لتجسيد دعمهم لرسالتنا النبيلة ووضع أيديهم بأيدينا لنعمل سوياً على مكافحة السرطان، وللتعبير عن تعاطفهم مع مرضى السرطان والوقوف إلى جانبهم في هذا المنعطف الحرج من حياتهم، ما يساعد في تمكينهم وتشجيعهم على استكمال مسيرة علاجهم بمزيد من العزم والإرادة ومنحهم الشعور بالتفاؤل والأمل بمستقبل أفضل.