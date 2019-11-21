شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تولي مورينيو.. إليكم قائمة المدربين الأكثر أجرا في العالم والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 يتصدر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ترتيب قائمة المدربين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي حيث يتحصل الإسباني علي راتب سنوي يقدر ب23مليون يورو .

بعدما أعلن تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مسئولية توتنهام الانجليزى ، أصبح المدرب الثاني في قائمة الاكثر اجرا بحصوله على 17,5مليون يورو سنويا ،بينما يتواجد الأرجنتيني دييجو سيموني مدرب اتليتكو مدريد المركز الثالث براتب 15,4مليون يورو . ويحل الاسباني المخضرم رافاييل بينيتيز مدرب داليان الصيني المركز الرابع في قائمة الترتيب براتب 13,5مليون يورو سنويا. Advertisements و يحتل الايطالي فابيو كانافارو مدرب منتخب الصين والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المركز الخامس والخامس مقرر براتب 12مليون يورو سنوياً. بينما يقبع مدرب انتر ميلانو الجديد الايطالي انطونيو كونتي في المركز السابع براتب 11مليون يورو سنوياً. ويتواجد المدربان الالماني توماس توخيل و الإسباني ارنستو فالفيردي مدربي باريس سان جيرمان وبرشلونة علي الترتيب المركز الثامن والثامن مقرر براتب 9 مليون يورو سنويا. وفي مفاجأة كبري يحتل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي المركز العاشر براتب 8مليون يورو سنويا.

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