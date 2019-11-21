صلاح يُطمئن ليفربول في مران اليوم استعدادا لكريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف نادي ليفربول الانجليزي عن مشاركة لاعب الفريق محمد صلاح في جزء من مران اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس السبت المقبل.

وقال نادي ليفربول صلاح وزميله الاسكتلندي أندي روبيرتسون شاركة في جزء من مران مساء اليوم الخميس بمركز تدريبات ميلوود.

وشارك الثنائي الذي غاب عن مباريات التوقف الدولي مع منتخبي مصر واسكتلندي بسبب الإصابة في بعض الفقرات التدريبية مع باقي عناصر الفريق.

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هذا وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد نشرت أمس الأربعاء ان محمد صلاح وربيرتسون لن يكون لهما دور في مواجهة كريستال بالاس.

ويأمل ليفربول أن يستمر في سلسلة النتائج الإيجابية بالدوري الانجليزي عندما يتوجه للقاء كريستال بالاس الصعب خارج الأرض، ليبقى بعيدًا عن ملاحقيه في جدول الترتيب.

وخرج محمد صلاح من لقاء ليفربول في الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي بداعي الإصابة، ثم غاب عن مباراتي مصر أمام كينيا ثم جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.