محمد صلاح يقترب من المشاركة مع ليفربول أمام كريستال بالاس

كشف نادي ليفربول عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، والمقررة يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

وذكر نادي ليفربول إن الثنائي محمد صلاح والاسكتلندي أندي روبيرتسون شاركا في جزء من مران مساء اليوم الخميس، بمركز تدريبات ميلوود، ليمنحا الأمل ليورجن كلوب المدير الفني للريدز، في إمكانية لحاقهم بلقاء كريستال بالاس

بالجولة المقبلة بالدوري.

ولم يعلن النادي الإنجليزي حتى الأن عن إمكانية مشاركة الثنائي في لقاء كريستال بالاس، بعد أن ترددت أنباء بأن غياب الثنائي عن المباراة أصبح أمر محتمل.

Advertisements

وكان محمد صلاح غاب عن مباريات منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، في تصفيات أمم افريقيا 2021 بسبب الإصابة، كما

غاب كذلك روبيرتسون عن منتخب إسكتلندا في تصفيات يورو 2020.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في الكاحل أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وشارك بعد ذلك مرة أخرى، قبل أن تتجدد الإصابة خلال لقاء ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من البريميرليج، والذي شهد فوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث، و 9نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.