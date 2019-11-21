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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. فالنسيا يرفض المشاركة في السوبر الاسباني بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم تفعيل نظام جديد لبطولة السوبر الاسباني بمشاركة اربع فرق بدلا من فريقين ، وان تقام البطولة خارج الاراضي الاسبانية .
ونشرت صحيفة "الآس" مفاجأة بشأن مشاركة فالنسيا في كأس السوبر الإسباني رفقة ريال مدريد، وأتلتيكو، وبرشلونة، ويمكن لفريق الخفافيش أن ينسحب من البطولة، التي تقام لأول مرة في نستختها الأولي.
واضافت الصحيفة الاسبانية ان فالنسيا لم يوقع حتى الآن عقد مشاركته في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية شهر يناير المقبل، حيث طلب النادي من الاتحاد الإسباني إعادة توزيع أرباح البطولة بشكل أكثر عدلاً بين الفرق الأربعة المشاركة.
الجدير بالذكر ان البطولة ستحتضنها المملكة العربية السعودية بنظامها الجديد الاربع فرق بدلا من فريقين ومن المرجح ان نشاهد كلاسيكو رسمي علي ارض عربية .
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