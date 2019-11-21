جوزيه مورينيو يكشف حقيقة رفضه السابق لتدريب توتنهام

رد جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، على تساؤلات حول تصريحه السابق بأنه يحب نادي تشيلسي وجماهيره، وأنه في حال جاءت فرصة له لتدريب توتنهام سيرفض لأنه فريق لندني مثل البلوز.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لتوتنهام :"نعم قلت قبل ذلك أنني احب جماهير تشيلسي كثيرًا،

وإذا قام فريق توتنهام بتقديم عرض لي لتدريبه فلن أوافق".

وأضاف:" لكن تلك التصريحات كانت قبل أن يقوم فريق تشيلسي بإقالتي من مهمتي كمدير فني".

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وأعلن نادي توتنهام أمس صباح الأربعاء عن تعيين البرتغالي مورينيو مديرًا فنيًا للسبيرز، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو

التي تمت إقالته يوم الثلاثاء، لسوء النتائج مع الفريق بعدما أمضى خمس سنوات معهم، تمكن خلالها من تقديم مستوى جيد وقيادته الموسم الماضي لنهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يخوض مورينيو أول مباراة له مع توتنهام يوم السبت المقبل أمام ويستهام يونايتد، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر برصيد ١٤ نقطة بعد مرور ١٢ جولة من عمر البريميرليج.