ميودراج يسيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى الإمارات، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال"البطولة العربية". وضمت القائمة 19 لاعب جاءوا كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف. عبد المنصف. خط الدفاع: أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم . Advertisements خط الوسط: عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى . مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى . خط الهجوم: شيلونجو ، حازم مرسى . وجاء ابرز الغائبين محمد صادق بجانب ابراهيم ابو اليزيد ومحمد الشامى لاسباب متنوعة. وكان الفريق قد فاز على الجزيرة ذهابا بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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