إكرامي يبدي استيائه من الاختلاف حول أسماء الثلاثي المرشحين للمنتخب الأولمبي

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي استيائه من الحديث المتداول حول الأسماء التي تستحق الانضمام إلى المنتخب الأولمبي، خلال خوضه منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا تحت 23

عام.

ويحق للمنتخب الأولمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، خلال مشاركته في الألعاب الأولمبية ليدعم به قائمته.

وشهدت الأيام الماضية اختلاف حول الأسماء المطروحة للإنضمام للفريق، من بين لاعبي المنتخب الاول، وتداولت العديد من الأراء حول من يستحق ذلك خاصة مع تواضع

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أداء الفريق الأول للفراعنة.

وقال إكرامي معلقًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو".

وتابع " بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام!كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف".