أخبار سارة لمانشستر سيتي قبل مواجهة تشيلسي

الخميس 21 نوفمبر 2019

اشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان الحارس البرازيلي للمان سيتي ايدرسون عاد إلى تدريبات مانشستر سيتي بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى الفخذ ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، وأدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3.



واضافت الصحيفة أن إيدرسون لم يسافر إلى البرازيل فى فترة التوقف الدولي، وبقى فى النادى النادي لمحاولة تسريع عملية التعافى، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقى اللاعبين.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن البلوز صاحب المرتبة الثالثة.