شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزو معسكر المنتخب الأولمبي قبل نهائي أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وخلال اللقاء أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي المنتخب والأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المباريات السابقة ، مشددا علي ان فوزهم في المباراة النهائية وتتويجهم بالبطولة سيكمل فرحة الشعب المصري بتأهل هذا الجيل الي اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وأضاف أن مباراة الغد تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز ويجب ألا تؤثر فرحتنا على مواصلة الاستعدادات للفوز بالبطولة كما انه لا يجب الاستهانة بالخصم، مشيراً إلى ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز .
وقال أشرف صبحي أن القيادة السياسية والجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الاوليمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير خاصة بعد أن ضمن المنتخب المصري التأهل للأولمبياد لأولمبياد طوكيو 2020 .
وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الاوليمبي اليوم ضمن لقاءاته التي يحرص عليها دائما قبل كل مباراة للمنتخب لتحفيز اللاعبين .
يذكر أن منتخب مصر الاوليمبي قد حصل على العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر ، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1، ليتغلب في الدور قبل النهائي علي منتخب جنوب افريقيا 3/0، ليلاقي منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي.
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