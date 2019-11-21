صراع سكندري على موهبة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من اللاعب عمار حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي، أن نادي سموحة ينافس الاتحاد السكندري من أجل ضم عمار حمدي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الخميس، أن نادي الاتحاد السكندري يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة خاصة بعد نجاح تجربته في صفوف "زعيم الثغر" بالموسم الماضي.

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وأوضح المصدر أن اللاعب قد يكون له دورًا مهمًا عند السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة المقبلة في ظل تألق اللاعب مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تقام حاليًا في مصر.

وكان صاحب الـ20 عامًا انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من فريق النصر خلال صيف 2018 حيث انتقل اللاعب لفترة قصيرة للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويتواجد اللاعب حاليًا مع المنتخب المصري حيث ساهم في وصول "الفراعنة" إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد العبور إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية بالفوز على جنوب أفريقيا (3-0).