رياضة | قبال كثيف على الإشتراك في تطبيق أعضاء الأهلي وخدمات متنوعة في فروع النادي الثلاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبال كثيف على الإشتراك في تطبيق أعضاء الأهلي وخدمات متنوعة في فروع النادي الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد تطبيق "Al Ahly members" والذي أطلقه النادي خلال الأيام الماضية إقبالا كثيفًا من قبل أعضاء النادي وذلك نظرا للخدمات المتعددة التي يتيحها التطبيق لخدمة الأعضاء في مختلف المجالات، والتي تضع الأهلي في مصاف الأندية الإلكترونية والتحول الرقمي.

وكان النادي قد أعلن في مؤتمر صحفي موسعا قبل ثلاثة أسابيع عن إطلاق تطبيق الأهلي في إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليكون الأهلي في مقدمة الأندية في الشرق الأوسط مستخدما المدفوعات غير النقدية.

يقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير، وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل.

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ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية، ويجرى حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق، إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق أيضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، ويتم الرد عليهم في غضون 48 ساعة.

كما يتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلي، والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.